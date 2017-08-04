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Gaybubet evlerine operasyon! Enselendiler

Iğdır'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu oldukları belirtilen 10 kişi, saklandıkları gaybubet evlerinde enselendi.

04 Ağustos 2017 Cuma 19:41
Gaybubet evlerine operasyon! Enselendiler

Iğdır'da Fetullahçı Terör Örgütü mensubu oldukları belirtilen 10 kişi, saklandıkları gaybubet evlerinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kentte, FETÖ mensuplarının yakalanması amacıyla, örgüt üyelerinin saklandıkları ve "gaybubet ev" olarak anılan güvenli evlere, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, firari olarak aranan şahısların yanı sıra FEM dershanesi eski müdürü, örgütün adliye imamının eşi ve ByLock kullanıcılarının da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Evlerdeki aramalarda, buzdolaplarına saklanan 10 bin 200 dolar ve 127 bin liranın yanı sıra 89 bin lira değerinde üç adet çek, örgütle ilişkili oldukları gerekçesiyle tutuklananların yakınlarınca gönderilen mektup, doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlıların polisteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 19:41
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