‘Gay’ terzi yamağı üzerinden algı operasyonu!

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Gayrı milli çıkışları ile Türk halkının değerlerini bir türlü kavrayamayan, basit ayak oyunları ile daima algı operasyonları gerçekleştirmeye çalışan Aydın Doğan medyası yine bir skandala imza attı.

Türkiye Yılbaşı gecesi eğlence merkezine düzenlenen saldırının şokunu yaşarken, terzi yamağı ve gay Barbaros Şansal insanların sinir uçlarına dokunarak alay etmişti. Gay modacının bu adice tutumu gerek sosyal medyada gerekse vatandaşlar arasında büyük tepkiye neden olmuştu. Planlı gibi görünen olay sonrası hassas dönemden geçen bir grup pek de tasvip edilmeyecek biçimde gay provokatöre sert tepki göstermişti.

İşte bu olay sonrası Türkiye karşıtı medya birimleri ile birlikte FETÖ güdümlü yayın organları da harekete geçerek ‘Hassasiyetler üzerinden linç kültürü’ kampanyası başlatmıştır. Tıpkı Reina saldırısı gibi!

Bu anlamda istediğini alamayan Aydın Doğan hala bir şeyleri tetikleye bilmek için tekrar denemelere başladı. Hürriyet Gazetesi’nin magazin eki olan ‘Kelebek’te yer alan bir makalede gay modacı bozuntusunun yaptığı kışkırtmadan hiç bahsetmeden, sanki sırf karşıt görüşlü olduğu için tepkilere maruz kalmış gibi bir algı operasyonu başlatıldı. Kara propaganda da gay Barbaros’a sahip çıkan gazete ‘Hassasiyetler ve linç kültürü’ başlığını kullandı.

İçeriğine Cengiz Semercioğlu, Onur Baştürk, Ömür Gedik ve Melike Karakartal gibi isimler de destek verdi.

İşte Kelebek ekinde yer alan o makale: