Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Gavur gibi kin kustu: Hindistan'da medreseler...

Şia Merkez Vakfı Başkanı Waseem Rizvi'nin Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye bir mektup yazdı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 19:18
Gavur gibi kin kustu: Hindistan'da medreseler...

Sputnik İngilizce'de yer alan bir habere göre, Şia Merkez Vakfı Başkanı Waseem Rizvi'nin Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye bir mektup yazarak Hindistan'daki bütün medreselerin kapatılmasını ve yaygın eğitim kurumlarına dönüştürülmesini önerdi. Rizvi'nin bu medreseler “terörist üretiyor” dediği bildirildi.

'MEDRESELER YAYGIN OKULLARA DÖNÜŞTÜRÜLMELİ'

Medya tarafından elde edilen mektubunda Rizvi'nin, "Medreseler öğrencileri terörizme sürüklüyor. Eğitim önemli fakat medreselerin eğitimle alakası yok. Medrese öğrencileri istihdam edilemiyor ve bu medreseler yaygın okullara dönüştürülerek İslami eğitim tercihli hale getirilmeli” dediği aktarıldı.

Rizvi, “Neden medreselerde modern eğitime izin vermiyorsunuz?” diyerek Twitter hesabından da paylaşımda bulundu.

'PAKİSTAN VE BANGLADEŞ'TEN MEDRESELERE YARDIM GELİYOR'

Rizvi'nin mektubunun bir kopyasının Başbakan Uttar Pradesh'e de gönderildiği belirtildi. Rizvi, mektubunda ülkenin her yerinde medreselerin 'mantar gibi' çoğaldığını Pakistan ve Bangladeş'ten gelen yardımlarla faaliyet gösterdiklerini öne sürdü.

ANI Haber Ajansı'na konuşan Rizvi, “Kaç medrese mühendis, doktor üretti? Fakat bazıları terörist üretti.” ifadesini kullandı.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Medreseleri yönetenlerden ise Rizvi'ye tepki niteliğinde cevaplar geldi. Hindistan Müslümanları Bireysel Hukuk Meclisi'nden Maulana Khalid Rashid, “Bu iddialar tamamıyle temelsiz. Bir medrese bile terörizmle alakalı bir eğitim veya talimde bulunurken yakalanmamıştır. Ülkenin içişleri bakanı bir açıklamasında bizzat bir medresenin bile herhangi bir terör eyleminde bulunmadığını söylemiştir. Eğitimin kalitesine gelince, öğrencilerine yüzde yüz imkanı tanıyan tek eğitim sistemine sahiptir. Ülke çapında medreselerde tek bir şiddet içeren olay veya kötü davranış bile bulamazsınız” dedi.

'RİZVİ ÖZÜR DİLESİN'

Hindistan Müslüman İttihad Meclisi (AIMIM) müslüman politik partisi ise Rizvi'den özür dilemesini istedi. AIMIM Başkanı ve parlamento üyesi Asaduddin Owaisi ise Rizvi'yi "en büyük şakacı ve fırsatçı kişi”olarak tanımladı.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 19:18
  1. Şia Merkez Vakfı Başkanı Waseem Rizvi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Trump insan ırkının sonunu getirebilir"
    1. "Trump insan ırkının sonunu getirebilir"
    2. Elektrikli fayton tarihi Sur'da..
    3. Katar'dan İdlib açıklaması
    4. Gavur gibi kin kustu: Hindistan'da..
    5. HAMAS onları hedef aldı..
    6. 'Bu yılki hedef 65 bin konut'
    7. 10 günde en az 85 sivil katledildi
    8. Onun adına hesap açıp herkese mail..
    9. Filistinli direnişçilerden Haham'a..
    10. Fakıbaba'dan dikkat çeken açıklama:..
    11. ABD Büyükelçilik Müsteşarı..
    12. ABD'de 'sürücüsüz taksi' tanıtıldı
    13. Yeniden aranacak... Karar aldılar...
    14. İsrail'den iran açıklaması
    15. Bakan Kurtulmuş: 2018 'Troia Yılı'..
    16. O ülkede ABD'ye haraç ödeyecek
    17. CHP'yi çıldırtan görüntü
    18. Pakistan, ABD ile istihbarat..
    19. Trump o toplantıya katılacak
    20. 1 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı!..
    'Benim babam senin babana 20 milyar dolarlık...'
    'Benim babam senin babana 20 milyar dolarlık...'
    50 milyon liralık AVM zararına satıldı
    50 milyon liralık AVM zararına satıldı
    İstihbarat var! Trump'tan 'darbe' planı
    İstihbarat var! Trump'tan 'darbe' planı
    Sudan'dan flaş Türkiye kararı!
    Sudan'dan flaş Türkiye kararı!
    7 yıl içinde Anadolu’ya yayılacak… Türkiye için korkutan rapor!
    7 yıl içinde Anadolu’ya yayılacak… Türkiye için korkutan rapor!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 07.01.2018
    'Türkler için zamanı geldi'
    'Türkler için zamanı geldi'
    İran'dan sonra o ülke ayaklandı
    İran'dan sonra o ülke ayaklandı