Gavur gibi kin kustu: Hindistan'da medreseler...

Sputnik İngilizce'de yer alan bir habere göre, Şia Merkez Vakfı Başkanı Waseem Rizvi'nin Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye bir mektup yazarak Hindistan'daki bütün medreselerin kapatılmasını ve yaygın eğitim kurumlarına dönüştürülmesini önerdi. Rizvi'nin bu medreseler “terörist üretiyor” dediği bildirildi.

'MEDRESELER YAYGIN OKULLARA DÖNÜŞTÜRÜLMELİ'

Medya tarafından elde edilen mektubunda Rizvi'nin, "Medreseler öğrencileri terörizme sürüklüyor. Eğitim önemli fakat medreselerin eğitimle alakası yok. Medrese öğrencileri istihdam edilemiyor ve bu medreseler yaygın okullara dönüştürülerek İslami eğitim tercihli hale getirilmeli” dediği aktarıldı.

Rizvi, “Neden medreselerde modern eğitime izin vermiyorsunuz?” diyerek Twitter hesabından da paylaşımda bulundu.

'PAKİSTAN VE BANGLADEŞ'TEN MEDRESELERE YARDIM GELİYOR'

Rizvi'nin mektubunun bir kopyasının Başbakan Uttar Pradesh'e de gönderildiği belirtildi. Rizvi, mektubunda ülkenin her yerinde medreselerin 'mantar gibi' çoğaldığını Pakistan ve Bangladeş'ten gelen yardımlarla faaliyet gösterdiklerini öne sürdü.

ANI Haber Ajansı'na konuşan Rizvi, “Kaç medrese mühendis, doktor üretti? Fakat bazıları terörist üretti.” ifadesini kullandı.

TEPKİLER GECİKMEDİ

Medreseleri yönetenlerden ise Rizvi'ye tepki niteliğinde cevaplar geldi. Hindistan Müslümanları Bireysel Hukuk Meclisi'nden Maulana Khalid Rashid, “Bu iddialar tamamıyle temelsiz. Bir medrese bile terörizmle alakalı bir eğitim veya talimde bulunurken yakalanmamıştır. Ülkenin içişleri bakanı bir açıklamasında bizzat bir medresenin bile herhangi bir terör eyleminde bulunmadığını söylemiştir. Eğitimin kalitesine gelince, öğrencilerine yüzde yüz imkanı tanıyan tek eğitim sistemine sahiptir. Ülke çapında medreselerde tek bir şiddet içeren olay veya kötü davranış bile bulamazsınız” dedi.

'RİZVİ ÖZÜR DİLESİN'

Hindistan Müslüman İttihad Meclisi (AIMIM) müslüman politik partisi ise Rizvi'den özür dilemesini istedi. AIMIM Başkanı ve parlamento üyesi Asaduddin Owaisi ise Rizvi'yi "en büyük şakacı ve fırsatçı kişi”olarak tanımladı.