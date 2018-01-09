GATHİB yeni pazarlara açılmayı hedefliyor
GATHİB Başkanı Sami Konukoğlu, yeni yılda hem mevcut hem de yeni pazarlara ağırlık vereceklerini belirtti.09 Ocak 2018 Salı 11:11
Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) Başkanı Sami Konukoğlu, yeni yılda hem mevcut hem de yeni pazarlara ağırlık vereceklerini belirtti. Konukoğlu, yaptığı açıklamada, dünya üzerinde yaşanan gelişmelerin iş dünyasını da etkilediğini ancak bölge ihracatçısının Türkiye ihracatına katkı sağlamak için gecesini gündüzüne kattığını ifade etti.