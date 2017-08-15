Gates'ten dev bağış! Tam 4.6 milyar dolar....

Bloomberg’in Güvenlik & Döviz Komisyonu verilerine dayandırdığı haberine göre, Bill Gates, 6 Haziran’da 2000 yılından beri yaptığı en büyük bağışını yaptı. 4.6 milyar dolar olduğu belirtilen bağışın kime veya hangi kuruma verildiği ise aktarılmadı.

Gates, bağışlarını genellikle eşi Melinda ile kurduğu Bill&Melinda Gates Vakfı’na bağışlıyor. Çiftin 1994 yılından beri hayır amaçlı 35 milyar dolar bağışta bulunduğu belirtiliyor.