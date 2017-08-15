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Gates'ten dev bağış! Tam 4.6 milyar dolar....

ABD’li milyarder ve Microsoft’un eski başkanı Bill Gates, 2000 yılından beri yaptığı en büyük bağışı yaptı. Gates’in 4.6 milyar dolar bağışladığı belirtildi.

15 Ağustos 2017 Salı 19:10
Gates'ten dev bağış! Tam 4.6 milyar dolar....

Bloomberg’in Güvenlik & Döviz Komisyonu verilerine dayandırdığı haberine göre, Bill Gates, 6 Haziran’da 2000 yılından beri yaptığı en büyük bağışını yaptı. 4.6 milyar dolar olduğu belirtilen bağışın kime veya hangi kuruma verildiği ise aktarılmadı.

Gates, bağışlarını genellikle eşi Melinda ile kurduğu Bill&Melinda Gates Vakfı’na bağışlıyor. Çiftin 1994 yılından beri hayır amaçlı 35 milyar dolar bağışta bulunduğu belirtiliyor.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 19:10
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