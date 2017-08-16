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Gates Microsoft hisselerini bağışlıyor

Microsoft'un kurucusu ve dünyanın en zengin iş adamı Bill Gates, bu şirketteki payının 4 milyar 600 bin dolarlık bölümünü bağışlamaya  karar verdi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:45
Gates Microsoft hisselerini bağışlıyor

Bill Gates'in kurucu ortağı olduğu Microsoft'la ilgili yayınlanan Menkul  Kıymetler Borsası Komisyonu dosyasındaki bilgiye göre, ünlü iş adamı 6 Haziran'da  doldurduğu bağış başvurusunda servetinin yüzde 5'ini oluşturan 64 milyon hisseyi  hayır işine bağışlama taahhüdünde bulundu.

Başvuru formunda Gates'in bu son bağışının nereye gönderileceği  bilgisine yer verilmediği belirtildi.

Gates böylece 2000 yılından bu yana Microsoft'taki payının toplam 16  milyar dolarını bağışlamış ve o tarihten bu yana girdiği hayır işlerinde en büyük  yardımını yapmış olacak.

Eşiyle kurduğu Bill & Melinda Gates Vakfı ile ulusal ve uluslararası  hayır işlerine yönelen Gates, 2010 yılında milyarder iş adamı Warren Buffett ile  kazancının belli bir kısmını bağışlama sözü veren 158 iş adamının da katıldığı  hayır kuruluşu "Giving Pledge"yi kurmuştu.

Bill Gates'in tahmini varlığının, Temmuz 2017 itibarıyla 89 milyar 900  milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 09:45
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