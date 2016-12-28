Gastrit nedir?
Gastrit, midenin iç yüzünde bulunan mukoza tabakasının iltihaplanması durumudur.
Gastrit belirtileri nelerdir?
- Hazımsızlık
- Karın ağrısı
- İştahsızlık
- Yemekten tiksinti
- Kusma
Gastrit nedenleri nelerdir?
- Karaciğer ve böbrek yetmezliği
- Kötü beslenme
- Sigara kullanımı
- Bakteriyel enfeksiyonlar
- Stres
- Bazı ilaçlar
- Solunum güçlüğü
Gastrit nasıl teşhis edilir?
Öncelikle gastroenterolog uzmanına ya da dahile uzmanına gidilmesi gerekir. Burada yapılan basit bir muayene ile sorun teşhis edilebilir. Bazı durumlarda ise endoskopi yöntemine başvurulur.
Gastrit nasıl tedavi edilir?
Gastrit, hastanın durumuna göre uygulanan ilaç ve antibiyotiklerler tedavi edilmektedir.
Mide rahatsızlıklarından nasıl korunulur?
- Lokmalar iyice çiğnenmeden yutulmamalı
- Aşırı sıcak veya soğuk besinler tüketilmemeli
- Ayakta yemek yenilmemeli
- Yemek sonrası egzersiz yapılmamalı
- Yemek yedikten sonra hemen uyunmamalı (En az 3 saat beklenmeli)
Mideye zarar veren besinler nelerdir?
- Soğan
- Kafeinli içecekler (Çay, kahve, kola)
- Yağlı yiyecekler (Kızartma)
- Alkol
- Çikolata ve şeker