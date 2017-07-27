Gaspçıdan ilginç savunma: Masumum,sadece benziyorum!

Bursa'da reklam şirketinde çalışan Havva Korkmaz, şirket ödemeleri için geçen mart ayında Merkez Yıldırım İlçesi Davutdede Mahallesi'ndeki bir bankaya gitti.

3 KİŞİNİN SALDIRISINA UĞRADI

300 bin lira çeken Korkmaz bankadan ayrılınca, iddiaya göre kendisini takip eden üç kişinin saldırısına uğradı. Korkmaz'ın elinde bulunan içinde para dolu çantayı alan 3 kişi, kiraladıkları taksiye binerek Kurtuluş Mahallesi Karaçeşme Sokak'ta izlerini kaybetmek için aracı ateşe verip farklı bölgelere dağıldı. Otomobildeki yangın söndürülürken polis, mobese kayıtlarından şüphelilerden birinin bindiği taksinin plakasını belirledi. Bu taksi daha sonra Orhangazi İlçesi'nde durdurdu. Polis, araçta bulunan Ramazı Jobao'yu gözaltına aldı. Araçta, para dolu çanta, bıçak ve çakmak tabanca ele geçti. Şüpheli ise, çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, olaya karışan Andei Cirnit ile adı öğrenilemeyen bir kişi ise yakalanamadı.

''KİŞİ BANA BENZEYEBİLİR...''

Bursa 7'nci’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında 'Yağma' ve 'Mala zarar vermek' suçlarından toplam 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ramazı Joba'nun yargılanmasına başlandı. Suçlamayı kabul etmeyen Jobao, ülkesi Gürcistan'ta tekstil ticareti yaptığını anlatırken, "Bursa'ya bebek tekstili almak için param ile gelmiştim. Üzerinde bu para bulundu. Olay günü polis beni yakaladı. Suçsuz olduğumu söyledim kimse inanmadı. Kamera görüntüsündeki kişi bana benzeyebilir. İnsanın insana benzemesi kadar normal bir olay yok. Masumum, mağdurum, tahliye ve beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkemede ifade veren Hava Korkmaz ise, gasp edilen paranın tamamını geri aldığını belirterek sanıktan ve arkadaşlarından şikayetci olduğunu ifade etti. Dava, dosyadaki eksik evrakların tamamlanması içi ertelenirken sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.