Gary Medel'den Melo ve Pitbull itirafı

"MEDEL VE DİĞER İSİMLER; BEŞİKTAŞ'I SEÇTİ"

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman "Medel hayırlı olsun. Transfer ettiğimiz oyunculara başka kulüplerden teklifler vardı. Oyuncular maddi anlamdaki farklara rağmen Beşiktaş'a gelmeyi seçtiler. Bu isimlerin başında da Medel geliyor. Takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Medel, Beşiktaş'a gelmeyi çok istedi, biz de onu istedik. Medel'e ve eşine bu transfer hayırlı olsun diyorum. Transfer komitesi yine iyi çalışmalar yaptı. Allah utandırmasın. Büyük Beşiktaş taraftarı ile buluşacaktık ama cezadan dolayı maçımız kapalı. Kısmet, Kasımpaşa maçında buluşacağız sanırım. Artık transferin sonuna geldik, iyi bir transfer dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

"MEDEL, MELO GİBİ DEĞİL, O EFENDİ BEŞİKTAŞLI"

"Takım arkadaşı Melo'nun da lakabı pitbull, ondan farkı ne? sorusu üzerine Fİkret Orman, "Medel'in de lakabı pitbull ama o efendi bir defa. Efendi Beşiktaşlı" ifadelerini kullanırken, Şilili futbolcu ise "Medel ile Inter'de güzel günlerimiz geçti. Ona saygım var, iyi bir oyuncu. Onun burada ulaştığı başarıların üzerine çıkmak ve güzel izler bırakmak istiyorum" dedi.

"12 NUMARAYI GİYECEK ÇÜNKÜ..."

Medel'in forma numarasını açıklayan Orman "Medel daha önce Arjantin'de oynadı. Orada da taraftarlar bize benziyor. Hangi numarayı istiyorsun dediğimizde 12 numarayı istedi. Taraftarla en iyi ilişkisi olacak futbolculardan biri olacaktır" diye konuştu.

"STADA İKİNCİ KEZ GELİYORUM"

Gary Medel ilk olarak "İkinci kez stattayım. Dün akşam da satada geldim" dedi.

"BİRÇOK TEKLİF VARDI AMA..."

Beşiktaş'ı seçme nedenini anlatan Medel, "Beşiktaş, Türkiye'nin önemli bir kulübü. Beşiktaş'a her gün yeni bir isim geliyor, Beşiktaş her geçen gün daha da gelişiyor. Değişik ülkelerden birçok teklif vardı ama Beşiktaş'ı seçtim. Boca'dan da teklif aldım ama en az onlar kadar ateşli taraftarı olan Beşiktaş'ı tercih ettim" diye konuştu.

"İKİ BÖLGEDE DE RAHAT OYNUYORUM"

"Hangi bölgede oynamayı seviyor?" sorusuna yanıt veren Gary Medel "Hem defansta, hem de orta sahada oynayabiliyorum. İki bölgede de rahat oynuyorum" açıklamasını yaptı.

"BİRİNİ ARAYACAK MIYIM, BAŞKAN BİLİR"

"Jeremain Lens, seni aradı, sen birini arayacak mısın?" sorusunu yanıtlayan Medel, "Come to Beşiktaş videosu çok ilginç ve çok ilgi çekici. Ben birini arayacak mıyım, bunu bilmiyorum. Başkan biliyor." dedi.

"BEŞİKTAŞ'A ŞAMPİYONLUK İÇİN GELDİM"

Özellikleri hakkında yorum yapması istenen Şilili futbolcu "Geride oyun kurarken topla iyi çıkabiliyorum. Top çalma, takımla birlikte yapılacak bir şey. Beşiktaş'a şampiyon olmak için geldim. Mutlu olmak istiyorum. Güzel bir aileye geldiğimin farkındayım." diye konuştu.

"FUTBOLCULAR GELİP GEÇİCİ..."

Gol sevinci hakkında görüşü sorulan Medel, "Gol atmak futboldaki en güzel şey. Umarım en kısa zamanda gol atarım. Ancak önemli olan takımın kazanması. Gol attıktan sonra taraftarla kutlamayı seviyorum. Futbolar gelip geçicidir, asıl olan taraftarlardır" şeklinde konuştu.

"AGRESİFİM AMA ARTIK DAHA AZ KART GÖRÜYORUM"

Marcelo Bielsa'nın "Medel saha içerisinde takımı için ölür" sözleri hakkında konuşan Medel, "Bielsa'nın dediği gibi saha içerisinde agresif bir oyuncuyum. Her şeyimi hatta daha fazlasını veririm. Önceden bu hareketlerim yüzünden kart gördüğüm oluyordu ama artık daha kart görüyorum" dedi.

"PİTBULL LAKABI BANA UYUYOR"

Lakabının Pitbull olmasıyla ilgili açıklama yapan Şilili yıldız "Pitbull lakabı bana sanırım uyuyor. U17 Milli Takımı'nda oynadığım dönemde bana bu lakabı bir arkadaşım takmıştı" ifadelerini kullandı.