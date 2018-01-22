Garry Rodrigues: Attığım gol çok önemliydi!

İşte Garry Rodrigues'in maç sonundaki değerlendirmesi...

''İkinci yarıya çok iyi başlamak istiyorduk ve iyi bir başlangıç yaptık. İlk yarıda çok iyi oynadık, skoru da bulduk. İkinci yarıda rakibimiz biraz daha iyi başladı. İyi başlamak çok önemliydi ve bunu başardığımız için çok mutluyuz.''

''Maçın genelinde çok pozitif şeyler vardı. Kazanmayı isteyen ve kazanmayı hak eden bir Galatasaray vardı. Baskı yediğimiz anlarda attığım gol çok önemliydi. Takımıma yardımcı oldum. Dikkat etmemiz gereken şeyler de var.''