Garip Afrin yorumu: Erdoğan düşmanları...

Afrin harekatını yorumlayan Fehmi Koru, Türkiye sınırlarının güvenliğine tehdit teşkil ettiğine inandığı PKK uzantısı PYD/YPG unsurlarının ABD eliyle ‘sınır güvenlik gücü’ne dönüştürülmesini engellemek için Afrin’e müdahalede bulunulduğuna vurgu yaptı.

İşte Koru'nun mezkûr yazısının ilgili bölümü:

ERDOĞAN DÜŞMANLARI TETİKTE

(...) Bizi esas düşündürmesi gereken ise, daha küçük bir ihtimal de olsa, Rusya’nın uçuşa yasak alan uygulamasını kaldırarak yeşil ışık yaktığı, ABD’nin ise Washington’tan yapılan çelişkili açıklamalarla göz yumulabileceği sinyali olarak algılanan tavrıyla, Türkiye’nin bir tuzağa düşürülmesi ihtimalidir.

Suriye kökenli olan ve bir süre Washington’daki Carnegie kurumunda çalışmış bir uzman, Sami Moubayed, Gulf News’de yayımlanan yazısında şu yorumu yapabildi:

‘‘Kürtler ile Rusya ve İran tarafından gizlice kışkırtılan açık savaş, sonunda onu (Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kast ediliyor) zayıflatabilir veya en azından önümüzdeki yıllar boyunca meşgul edebilir. En sonunda, İran ve Rusya onun hemen ortadan kalkması şansının düşük olduğunu ve uzun vadede Kürtleri ezme başarısı gösterebileceğini anlayabilir de. Süreç içerisinde Trump ile ilişkisi yok olduğu gibi NATO üyeliği de muhtemelen olumsuz etkilenecektir. Kürtler ile bitmez tükenmez savaş sadece Erdoğan’ın sayıları çok olan ve hepsi de onun sonunu görmek için bekleşen düşmanlarına yarayacaktır.’’

Yazının başlığı şu: ‘‘Kürtler ile savaş Erdoğan’ın düşmanlarının işine yarayacaktır.’’

İlk elde kaba-saba bir değerlendirme gibi gelse de, Moubayed’in bu paragraftaki yorumunun, Washington başta olmak üzere pek çok başkentte geçerli beklentileri yansıttığına eminim. (...)