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Garajdan çıkmayan otomobiller yıllar sonra satılıyor… 1994 model, istediği para ise…

Eskişehir’de yıllar sonra garajdan çıkarılan 1994 model otomobil, sahibi tarafından 25 bin liraya satılacak.

13 Ocak 2018 Cumartesi 13:45
Garajdan çıkmayan otomobiller yıllar sonra satılıyor… 1994 model, istediği para ise…

Eskişehir’de yaşayan Necat Gövez, yıllar önce gurbetçi dayısı için bir otomobil satın aldı. Türkiye’ye geldikçe kullanılan Tofaş Kartal marka otomobil, 85 bin kilometrede kaldı. Kış aylarında garajdan bile çıkarılmayan otomobil, ilk günkü gibi çalışmaya devam ediyor. Gövez’in dayısının vefat etmesi üzerine garajdan çıkarılan 1994 model otomobil, satışa çıkarıldı. Çok sayıda vatandaşın ilgi duyduğu otomobil için 25 bin lira isteniyor.

"ARAÇ DÖŞEMESİNE KADAR HER ŞEYİYLE ORİJİNAL DURUYOR"

Dayısının vefatının ardından otomobili alan Necat Gövez, aracın fabrikadan çıktığı haliyle korunduğunu söyledi. Böyle bir otomobilin her zaman denk gelmeyeceğini ifade eden Gövez, "Bu otomobil benim dayımdan kaldı. 1994 model ama fabrikadan alındığı gibi duruyor. Sıfır almıştık. Şu an araba 85 bin kilometrede. Dayım Avrupa’da olduğu için senede bir ay kullanıp tekrar gidiyordu. Araba orijinal haliyle korunuyor, devamlı garajda yattı. Arabaya 25 bin lira istiyoruz. Her şeyi sıfır, hiç ellenmemiş bir araba. Meraklısı çoktu, satışa çıkarmamıştık ama şimdi satacağız. Dayım öldü ve arabayı biz aldık. Şimdi ben de satıyorum. Ben bu işin ticaretini yaptığım için böyle bir araba her zaman kimseye gelmez ve bulunmaz. Biz de değerini koruyalım dedik. Gelsinler, görsünler ardından karar versinler. Arabada boya, değişen hiçbir şey yok. Fabrikadan çıktığı gibi döşemelere kadar her şeyiyle orijinal duruyor" dedi.

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 13:45
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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