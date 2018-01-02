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Gannuşi: Türkiye tuzakları bir bir bozdu

Gannuşi "15 Temmuz'da herkesin tanklar karşısında ve bombardıman altında ülkesini savunduğunu gördük. Türkiye tuzakları bir bir bozdu" dedi

02 Ocak 2018 Salı 15:30
Gannuşi: Türkiye tuzakları bir bir bozdu

Tunus'taki Nahda Hareketi'nin lideri Raşid el Gannuşi, İslam dünyasının modern çağın dinamiklerine uyum sağlamasının mümkün olduğunu ve bunun dini değerler bir kenara bırakılmadan gerçekleşebileceğini söyledi.

Terör devleti İsrail'in sömürgeci bir yapı olduğuna değinen Gannuşi, Türkiye'nin kurulan tuzakları bir bir bozduğunu anlattı ve 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi hakkında "Genç-yaşlı, kadın-erkek herkesin tanklar karşısında ve uçakların bombardımanı altında ülkesini savunduğunu gördük. O gece bize özgürlüğün savunucuları olduğunu ve bir defa özgürlüğü tatmış bir halkın bir daha despotluk dönemine dönmeyi kabul etmeyeceğini gösterdi" ifadelerini kullandı. Osmanlı devletinin Tunus'u özgürleştirdiğini söyleyen Gannuşi, Trump'ın skandal Kudüs kararının ardından Türkiye'nin oynadığı liderlik rolünü överek "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arap Ligi liderlerinin yapması gereken şeyi yaptı. Toplantıya davet edilen liderlerden bazıları katılım dahi göstermedi; bu ihanetin açık bir işaretidir" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 15:30
  1. Raşid el Gannuşi
  2. 15 Mart
  3. Temmuz
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