Gandur: Türkiye lider rolünde, harika bir iş çıkardı

İtalya Dışişleri Bakanı Angelino Alfano'nun ev sahipliğinde, Cezayir, Bulgaristan, Çad, Mısır, Etiyopya, Fransa, Almanya, Libya, Malta, Nijer, İspanya, Hollanda, Tunus, Sudan olmak üzere toplam 14 ülke ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Avrupa Komisyonu ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) temsilcilerinin katılımıyla dün düzenlenen "Ortak Amaç İçin Paylaşılan Sorumluluk: Dayanışma ve Güvenlik" konferansı için İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Sudan Dışişleri Bakanı İbrahim Gandur, Türkiye-Sudan ilişkilerini değerlendirdi.

İki ülkenin 150 yıl öncesine dayanan tarihi ilişkileri bulunduğunu söyleyen Gandur, şunları kaydetti:

"Türkiye ile siyasi ilişkilerimiz çok uzun zamandır mükemmel seyrediyor. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Ancak ikili ve siyasi ilişkilerimiz mükemmel seviyede olmasına rağmen, ekonomik ilişkilerimizin bulunduğu nokta her iki taraf için de tatmin edici değil. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kısa süre önce 200'den fazla Türk yatırımcıyla Sudan'a yaptığı mükemmel ziyaretin akabinde ilişkilerimizi bu alanda daha ileri götürmeye hazırız."

''TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİMİZ MÜKEMMEL''

Ziyaret sırasında iki ülke arasında stratejik iş birliği anlaşması imzalandığını hatırlatan Gandur, bu çerçevede kurulan Türkiye-Sudan İşbirliği Yürütme Komitesinin bu ay içinde iki ülke tarım bakanları başkanlığında İzmir'de bir araya geleceğini belirtti. Gandur, kendisinin de Türkiye-Afrika Konferansı'na katılmak üzere gelecek hafta Türkiye'ye ziyarette bulunacağını bildirdi.

Gandur, "İlişkilerimiz mükemmel ve biz bu mükemmel ilişkileri hem ekonomik alana hem de iki halk arasındaki ilişkilere yansıtmak istiyoruz." diye konuştu.

''TÜRKİYE, KUDÜS KONUSUNDA HARİKA BİR İŞ ÇIKARDI''

Türkiye'nin Kudüs konusunda sergilediği liderliğe de değinen Gandur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, İslam dünyasını ilgilendiren meselelerde lider rolünü üstleniyor. İslam İşbirliği Teşkilatı başkanlığı çerçevesinde de liderliği yürütüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'e ilişkin son kararının ardından da bunu gördük. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kararın ardından sadece 1 hafta içinde cumhurbaşkanları ve kralların katılımıyla çok kapsamlı bir İİT Zirvesi gerçekleştirdi. Bu da hem kendi bölgesinde hem uluslararası arenada hem de İİT çerçevesinde Türkiye'nin büyüklüğünü ve ne denli etkili olduğunu gösteriyor. Türkiye, bu konuda harika bir iş çıkardı ve biz de bunu çok değerli buluyoruz."

ULUSLARARASI TOPLUMA, SIĞINMACILARA DESTEK OLMA ÇAĞRISI

Hem Türkiye'nin hem de Sudan'ın üçer milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yaptığının hatırlatılması ve bu noktada uluslararası yardımları nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine Gandur, ülkesinin, barındırdığı sığınmacıların ihtiyaçlarının yüzde 21'ini karşıladığını dile getirdi.

Sudan'ın kısıtlı kaynak ve ekonomisiyle, sağlık, eğitim ve iş olanaklarını sığınmacılarla paylaştığını vurgulayan Gandur, sığınmacılara "kardeşçe" bir bakış açısıyla yaklaştığının altını çizdi. Gandur, uluslararası toplumun da bu konuda hem Sudan'a hem de ülkelerinden çatışmalar sebebiyle kaçmak zorunda kalan sığınmacılara destek olması yönündeki temennisini ifade etti.

''AFRİN OPERASYONU TÜRKİYE'NİN MEŞRU HAKKI''

Türk Silahlı Kuvvetlerinin yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nın sorulması üzerine Gandur, her ülkenin sınırlarını ve vatandaşlarını koruma hakkı olduğunu söyledi.

"Türkiye de bu operasyonu bu çıkar perspektifinde yürütüyor. Sadece bunun diğer ülkelerin çıkarlarını etkilemeyeceğini umuyoruz. Meselenin iş birliği ruhuyla, diğer taraflarla çözülmesi gerekiyor. Ama asıl sorun Suriye'de yaşananlar. Uluslararası toplum ile başlıca aktörlerden Türkiye'nin de dahil olduğu taraflar, Suriye'de yaşanan dramın sona ermesi için ellerinden gelen her şeyi yapmalılar."