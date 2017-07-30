Ganalı yıldız 10 kilo zeytinyağı karşılığında transfer oldu

1 ay sürecek olan turnuvada Yörükalispor’a transfer olan Mohammed Sumaıla, köy takımında oynamak için hiç bir ücret talep etmedi. Ganalı futbolcu sadece 10 kilo zeytinyağı alacak. Aslında hiç ücret talep etmeyen Ganalı futbolcuya köylüler kendi yetiştirdikleri zeytinlerden elde ettikleri organik zeytinyağından hediye edecek.

Turnuvada ilk maçında sahaya Yörükalispor formasıyla çıkan Sumaıla, oynadığı futbolla izleyenleri kendine hayran bıraktı. Mudanya sahasında oynanan turnuvada ikinci maçında Ülkü75spor’a karşı Yörükalispor formasıyla oynamaya hazırlanan Mohammed Sumaıla, ilk maçında oynadığı futbolla göz doldurunca rakibi korkuttu. İkinci maçında oyuna engellemeler yüzünden giremeyen Sumaıla, itirazlar sonunda maçın 20’inci dakikasında oyuna girdi. Mohammed Sumaıla’nin takımı Yörükalispor, Ülkü75spor’a ikisi penaltıdan olmak üzere 3-2 mağlup oldu.

İzmir Gaziemirspor’da bir dönem beraber oynadığı takım arkadaşı Tayfun Albayrak’ın daveti üzerine 1 ay sürecek turnuvada oynamak için Yörükalispor’a transfer olduğunu ifade eden Ganalı futbolcu Mohammed Sumaıla şöyle konuştu;