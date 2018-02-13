Gambiya, Türkiye için güvenli bir yatırım ortamı sunabiliyor
Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, “Türkiye ile Gambiya arasında yeni bir başlangıca imza atmak istiyoruz. Gambiya’nın demokrasiyle yönetilen bir ülke olması, mevcut coğrafi konumu ve kolay işleyen sistemi Türkiye için güvenli bir yatırım ortamı sunuyor” dedi.13 Şubat 2018 Salı 09:39
Barrow, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Gambiya Yuvarlak Masa Toplantısı’nda Türkiye ve Gambiya ticari ilişkilerine ilişkin değerlendirmeler yaptı. Barrow, Türkiye’de olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak bu muhteşem ülkede bulunmak bizim için büyük bir onur. Bu davet Türkiye’nin Gambiya’ya olan güveninin bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.
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