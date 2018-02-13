Gambiya, Türkiye için güvenli bir yatırım ortamı sunabiliyor

Barrow, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Gambiya Yuvarlak Masa Toplantısı’nda Türkiye ve Gambiya ticari ilişkilerine ilişkin değerlendirmeler yaptı. Barrow, Türkiye’de olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resmi davetlisi olarak bu muhteşem ülkede bulunmak bizim için büyük bir onur. Bu davet Türkiye’nin Gambiya’ya olan güveninin bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.