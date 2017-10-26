Galibiyet hasreti sona erdi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da gol attığı maçta Milan, deplasmanda Chievo Verona'yı 4-1 mağlup etti.

Serie A'da hafta arasına denk gelen 10. hafta maçları tamamlandı. Karşılaşmalar öncesi, Lazio'nun fanatik taraftarlarının, geçen hafta ezeli rakipleri Roma'ya İkinci Dünya Savaşı sırasında bir Nazi toplama kampında ölen ve günlüğüyle bilinen genç Yahudi kızı Anne Frank'in fotoğrafıyla hakarette bulunmasından dolayı tüm Holokost kurbanları anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Sezona şampiyonluk ümitleriyle giren ancak son haftalarda aldığı yenilgilerle zirve yarışından uzaklaşan Milan, bu akşam deplasmanda Chievo Verona'yı, Suso, Bostjan (kendi kalesine), Hakan Çalhanoğlu ve Kalinic’in golleriyle 4-1 yenerek, 4 haftalık galibiyet hasretine son verdi.

Karşılaşmaya, ilk 11'de başlayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 55. dakikada takımının ani gelişen atağında takımının 3. golüne imza attı ve Serie A'daki ilk golünü kaydetmeyi başardı.

Bu sonuçla Milan, puanını 16'ya yükseltti ve 8. basamakta kendine yer buldu.

CENGİZ ÜNDER DE İLK 11'DE BAŞLADI

Roma'da top koşturan Cengiz Ünder, ilk 11'de şans buldu ve 64 dakika sahada kaldı. Cengiz, 64. dakikada yerini Gregoire Defrel'e bıraktı.

Başkent ekibi Roma, konuk ettiği Crotone'u Diego Perotti'nin 10. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 yendi. Sarı-kırmızılı takım, bu sonuçla puanını 21'e yükseltti ve 5. sıradaki yerini korudu.

LİDER NAPOLI KAÇIYOR

Sezona son yılların en iyi başlangıcını yapan Napoli, deplasmanda Genoa'yı 3-2 mağlup ederek, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Inter'den koltuğu devraldı.

Puanını 28'e çıkaran mavi-beyazlı takım, yine zirvede yer alırken, puan tablosunda ikinci basamakta bulunan Inter de Sampdoria'yı 3-2 yendi.

Serie A'da son 6 yılın şampiyonu Juventus da konuk ettiği ligin yeni ekiplerinden SPAL'ı 4-1 mağlup etti ve 25 puanla takibini sürdürdü.

Ligin iddialı ekiplerinden Lazio da deplasmanda Bologna'yı 2-1 yenerek, 25 puanla 4. sırada yer aldı.