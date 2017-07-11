Galeriden traktör uçtu!

Alınan bilgilere göre; Bahçelievler Mahallesi Sarmaşık Sokak Küçük Sanayi Sitesi karşısındaki traktör satıcısı 54 KH 119 plakalı ikinci el traktörü satın aldı. Bu traktörü dükkanının ön tarafı Bilecik-Bozüyük karayoluna sıfır, arka tarafı kot farkında 3’üncü kata denk gelen satış ofisine geri geri park etti. Dükkan sahibi satın aldığı ikinci el traktörü belli bir süre sonra üzerine binmeden çalıştırınca geri vitesi takılı olan traktör 2 metre ilerledikten sonra 3’üncü katın camını yıkarak aşağı uçtu. Yere ters bir şekilde düşen traktörün altında kimsenin olmaması olası bir facianın ucuz atlatılmasına sebep oldu. Traktörde maddi hasar meydana gelirken, traktör vinç yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

“Bir ses gelince kafayı çevirdim, baktım traktör aşağı uçuyor”

Yaşanan kazayı gören bir gördü tanığı, “Burada oturuyorduk. Birden bire bir ses geldi. Oradan aşağı traktör uçtu. Başka da bir şey yok. Dükkandan 3’üncü kattan aşağı uçtu. Üçüncü kat dükkan yol seviyesine baktığımızda. Bir ses gelince kafayı çevirdim, baktım traktör aşağı uçuyor. Ters bir şekilde düştü zaten” dedi.

Cem Kaan Toka - İbrahim Sünetçi

