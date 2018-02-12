Galaxy Xcover 4'e güvenlik yazılımı geldi!

Samsung, sadece amiral gemisi telefonlarına güncelleştirme yapmakla yetinmeyip, giriş ve orta segment telefonlarda da güncelleme yazılımı fırsatı sunuyor.

Samsung, Galaxy Xcover 4 için yaptığı Şubat 2018 güvenlik güncellemesini OTA yoluyla cihazlara gönderdiı ve güncellemenin sürüm numarası G390FXXU2ARA5 olarak açıklanıyor. Ayrıca güncelleme, yalnızca İsrail‘de yayınlandı. Bu güncelleme ile birlikte Samsung, Android işletim sistemindeki beş önemli güvenlik açığını ve yazılımında keşfedilen olası hataları da düzeltmeyi hedefliyor.

Eğer sizde çok dayanıklı Galaxy Xcover 4 modelini kullanıyorsanız, Ayarlar » Yazılım güncelleme menüsüne üzerinden güncellemenin telefonunuz için mevcut olup olmadığını kontrol edebilirsiniz .