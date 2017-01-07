Galaxy serisine güncelleme geliyor

Bugüne kadar birçok farklı model piyasaya süren Samsung tarafından yapılan resmi açıklama ile Galaxy Note 4, Galaxy Note 5, Galaxy S6, Galaxy S6 Edge, Galaxy S6 Edge+, Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modellerini kapsayacak bir güncellemenin yapılacağı duyuruldu. Güncellemenin söz konusu cihazlardaki güvenlik açıklarını kapatması ve bazı düzenlemeler içerdiği ifade edildi.



Samsung tarafından yapılan resmi açıklamada telefonlarda tespit edilen 28 farklı açığın söz konusu güncelleme ile kapatılacağı bildirildi. Bu açıklardan birkaç tanesinin yüksek öneme sahip olduğu belirtildi. Telefonları için en son Aralık 2016 güncellemesini sunan Samsung, bu güncellemede standart geliştirmeler ve güvenlik yamaları uygularken yeni güncelleme ile açıkları kapatmayı hedefliyor.



Önümüzdeki hafta itibariyle tüm telefonlara gelmeye başlayacak olan güncellemenin kullanıcılar tarafından mutlaka yüklenmesi gerekiyor.











