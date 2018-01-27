Galaxy S9 özellikleri sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde Samsung tarafından Galaxy S9'un 25 Şubat'ta MWC 2018'de tanıtılacağı açıklanmıştı. Her ne kadar bu telefonun görünüm itibariyle geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü modelden çok farkı olmasa da, asıl değişikliğin donanım ve kamerada olacağı belirtiliyor.

Galaxy S9 Plus'ın arka yüzeyinde biri f/1.5 diğeri ise f/2.4 diyafram açıklığına sahip iki kamera bulunacak. Özellikle f/1.5 diyafram açıklığına sahip ana kamera, şu ana kadar ki en geniş diyafram açıklığına sahip telefon kamerası unvanını ele geçirecek.

Telefonun ön yüzeyinde ise 8MP'lik bir selfie kamerası bulunacak. İşlemci olarak her zaman olduğu gibi Amerika ve Avrupa versiyonu olmak üzere iki farklı modelle satışa sunulacak olan Galaxy S9'un Amerika versiyonunda Snapdragon 845, Avrupa versiyonunda ise Exynos 9810 yonga seti bulunacak.

Galaxy S9 modelinin 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanına sahip olarak piyasaya sürüleceği belirtilirken, S9 Plus modelinin ise 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı ile raflardaki yerini alacağını söyleyelim.

25 Şubat'ta MWC 2018'de tanıtılacak olan telefonun satışlarına ise 16 Mart tarihinde başlanacak.