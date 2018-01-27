Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Galaxy S9 özellikleri sızdırıldı

Samsung Galaxy S9 ve S9 Plus özellikleri ve görüntüleri sızdırıldı. Telefonun çıkış tarihi ve diğer önemli detaylar haberimizde

27 Ocak 2018 Cumartesi 17:56
Galaxy S9 özellikleri sızdırıldı

Geçtiğimiz günlerde Samsung tarafından Galaxy S9'un 25 Şubat'ta MWC 2018'de tanıtılacağı açıklanmıştı. Her ne kadar bu telefonun görünüm itibariyle geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü modelden çok farkı olmasa da, asıl değişikliğin donanım ve kamerada olacağı belirtiliyor.

Galaxy S9 Plus'ın arka yüzeyinde biri f/1.5 diğeri ise f/2.4 diyafram açıklığına sahip iki kamera bulunacak. Özellikle f/1.5 diyafram açıklığına sahip ana kamera, şu ana kadar ki en geniş diyafram açıklığına sahip telefon kamerası unvanını ele geçirecek.

Telefonun ön yüzeyinde ise 8MP'lik bir selfie kamerası bulunacak. İşlemci olarak her zaman olduğu gibi Amerika ve Avrupa versiyonu olmak üzere iki farklı modelle satışa sunulacak olan Galaxy S9'un Amerika versiyonunda Snapdragon 845, Avrupa versiyonunda ise Exynos 9810 yonga seti bulunacak.

 

 

Galaxy S9 modelinin 4GB RAM ve 64GB dahili depolama alanına sahip olarak piyasaya sürüleceği belirtilirken, S9 Plus modelinin ise 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı ile raflardaki yerini alacağını söyleyelim.

25 Şubat'ta MWC 2018'de tanıtılacak olan telefonun satışlarına ise 16 Mart tarihinde başlanacak.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 17:56
  1. Galaxy S9 Plus
  2. Galaxy S9
  3. Galaxy S9 ne kadar
  4. Galaxy S9 kaç para
  5. Galaxy S9 çıkış tarihi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yağmur duasına çıktılar... Ülkeyi sel aldı!
    1. Yağmur duasına çıktılar... Ülkeyi sel..
    2. Galaxy S9 özellikleri sızdırıldı
    3. Yolda yürüyen genç kızı böyle yumrukladı
    4. Almanya'da skandal görüntüler!
    5. Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!
    6. Benzin kritik sınırı aştı
    7. Diyet yapmadan kilo vermek mümkün!
    8. Kurşun kalem nasıl üretiliyor?
    9. Primlerin yükselmesiyle emekli..
    10. Vatandaşlar Türk bayrağıyla Mehmetçiği..
    11. Turizm Bakanı: Booking'e kısıtlamanın..
    12. Flaş gelişme! Beşiktaş borsaya bildirdi
    13. Kritik isimler Kilis'teyken roketli..
    14. Vagner Love'sız Alanya'dan 3 gollük..
    15. Artık ABD düşünsün!
    16. Irkçı Trump'tan o liderlere 'saygı'..
    17. Diyarbakır'da hareketlilik! F-16'lar..
    18. En az bu otomobil modelleri sattı!
    19. Süper Lig ekibine şok! Yıldız futbolcu..
    20. TSK ele geçirdi! Çok sayıda terörist...
    PKK'nın korkulu rüyası olacak! TSK'ya teslim edildi
    PKK'nın korkulu rüyası olacak! TSK'ya teslim edildi
    Macaristan Başbakanı'nın büyük korkusu: İstemiyoruz
    Macaristan Başbakanı'nın büyük korkusu: İstemiyoruz
    ABD icat etti, şimdi PKK Afrin'de kullanıyor
    ABD icat etti, şimdi PKK Afrin'de kullanıyor
    'Esir alınan Türk askerleri' yalanı ortaya çıktı! Yine ellerinde patladı
    'Esir alınan Türk askerleri' yalanı ortaya çıktı! Yine ellerinde patladı
    Rusya'dan Türkiye'ye 'helikopter' sevkiyatı
    Rusya'dan Türkiye'ye 'helikopter' sevkiyatı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Erdoğan talimatı verdi, düğmeye basıldı
    Erdoğan talimatı verdi, düğmeye basıldı
    Soros'tan tehdit gibi açıklama: Günleri sayılı
    Soros'tan tehdit gibi açıklama: Günleri sayılı