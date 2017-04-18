Galaxy S8 ve S8 Plus ekranlarında sorun çıktı

29 Mart Çarşamba günü ABD'de düzenlediği özel etkinlikte yeni amiral gemisi Galaxy S8 ve S8+'ı resmen tanıtan ve 4.399 TL - 4.999 TL fiyatlarıyla satışa sunan Samsung, ilk büyük sorunla karşı karşıya kaldı.

Cnet’in haberine göre Güney Koreli bazı müşterilerin şikayeti doğrultusunda ise ilk büyük sorun ortaya çıktı. Bazı müşteriler Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın ekranında görünen kırmızı renk değişikliği sorunu yaşadıklarını belirttiler.

Uzun süreli kullanımlardan sonra kırmızı bir gölgenin ekranda oluştuğunu ve geçmediğini belirten müşteriler renkleri ayarlayamadıklarını ve kırmızı renk tonunu değiştirilemediğini iddia ettiler.

Note 7’nin ardından herhangi bir sorunla karşılaşmamak için Galaxy S8 ve S8 Plus modellerinin üstünde hassas testler yapan ve bu sorun üzerine kaynağını araştıran Samsung’dan yapılan açıklamaya göre, bu sorunun kalite problemi olmadığı ve ayarlanabildiğini fakat isteyen müşterilerin cihazlarını servislerde değiştirebileceklerini söylendi.

Henüz kaç cihazı etkilediği ve durumun genel bir sorun olup olmadığı konusunda açıklama yapılmazken sorunun Samsung’un ön sipariş sonucunda edinilen S8 ve S8 Plus modellerinde olduğu hakkında dedikodular sosyal medyada hızla yayılıyor.

(Yeni Şafak)