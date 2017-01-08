Galaxy S8 canlı canlı tekrar görüntülendi!

Samsung Galaxy S8'in bu seferde gri renkli versiyonu sızdırıldı.

Galaxy S8 canlı canlı tekrar görüntülendi!
Eklenme: 08 Ocak 2017, 19:34
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Samsung’un Nisan ayında satışa sunması beklenen akıllı telefonu Galaxy S8’in görüntüleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde altın rengi çalışır vaziyette görüntülenen Galaxy S8’in, şimdi de gri renkli versiyonu sızdırıldı.

 

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Görüntüdeki telefonun alt ve üst çerçevelerin daraltıldığını gördüğümüz telefonun alt kısmından Ana Sayfa düğmesi kaldırılmış ve sadece Samsung logosu bulunuyor. Eğer şimdiye kadar gelen iddialar doğru çıkar ise parmak izi tarayıcı ekranın içine entegre edilmiş olacak.

 Galaxy S8

Yeni sızdırılan görseldeki telefon, daha önce sızdırılan altın renkli model ile birebir aynı tasarıma sahip. Ayrıca görüntüler Galaxy S7 Edge çok benziyor gibi ve Photoshop kullanılarak bu görüntü elde edilmişte olabilir. Ön ekranın üst çerçevesi tam olarak sanki Galaxy S7 Edge’i andırıyor.

Son gelen bilgilere göre Samsung Galaxy S8, 18 Nisan tarihinde resmen ilan edilecek. Bakalım bu görüntüler gerçek çıkacak mı? Hep birlikte göreceğiz.

 
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