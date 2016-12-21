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Galaxy S6 Edge böyle patladı!

Samsung Galaxy S6 Edge kullanıcısı uyurken patladı ve komodini de yaktı.

Galaxy S6 Edge böyle patladı!
Eklenme: 21 Aralık 2016, 22:40
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Samsung’un son zamanlarda Galaxy Note 7 fiyaskosu ile başı dertteydi.  Ancak şirketin sıkıntısı sadece Galaxy Note 7 ile sınırlı değil. Ara sıra diğer Galaxy amiral gemisi modelleri ile ilgili de patlama ve yanma haberleri geliyor. Yeni gelen yanma haberi Galaxy S6 Edge hakkında oldu.

Galaxy Note 7 üretim sorunlarından dolayı patlarken, diğer modeller genelde, düşük kaliteli şarj cihazlarının kullanımı ve diğer nedenlerden kaynaklanıyor.

Teknolojioku sitesinde ye alan habere göre ReturnThroughAether ismiyle bir Reddit kullanıcısı, Galaxy S6 Edge’in yanmış fotoğrafını yayınladı. Telefon kapalı olarak bir komodinin üzerinde duruyordu ve kullanıcı uyandığında cihazı kömürleşmiş şekilde buldu. Yanan cihaz komodini de yakmıştı.

ReturnThroughAether, Samsung ve operatörle konuştuğunu bildirdi ancak bir yedek cihaz veya herhangi bir tazminat gönderilip, gönderilmeyeceğini söylemedi (belki de işlem devam ediyor).Kullanıcı, bu olaydan önce telefonun aşırı ısınma gibi herhangi bir sorun göstermediğini söylüyor.

Galaxy S6 Edge

 
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