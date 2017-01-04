Galaxy Note 7 patlaması pilden kaynaklanmıyor mu?

Bu haber 1.184 kez okundu

Samsung, Galaxy Note 7 patlama nedeninin araştırmasını tamamladı. Ancak şirket, bu sorunun nedenini ayın ortalarında açıklayacağını söyledi. Ancak, Galaxy S8 ile ilgili sızdırılan bazı bilgiler, Galaxy Note 7’nin pil sorunundan dolayı patlamadığını gösterebilir.

Samsung, Note serisinden vazgeçmiyor

Kore’den gelen yeni bilgilere göre, hem 5.7 inçlik Samsung Galaxy S8'in hem de geleceği söylenen 6 inçlik Samsung Galaxy S8 Plus'ın Samsung SDI tarafından üretilen pillerle güçlendirilecek.

Samsung’un pil üretim birimi olan Samsung SDI, Galaxy Note 7 fiyaskosundan sonra sorumluluğu almış ve hatanın pillerde olabileceğini söylemişti. Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın bir süre için Samsung'un en önemli sürümleri olabileceğini düşünürsek, Galaxy Note 7’nin arkasındaki sorun olarak görülen şirketin kendi pillerini kullanarak riske atmayacağı muhakkak. Kore'den gelen raporlar, Samsung Galaxy Note 7 sorunlarının ne olursa olsun 'stratejik kusur' ile ilgisi olduğu yönünde.

Samsung Galaxy S8'in özellikleri belli oldu

Samsung kendi pillerini Galaxy A3, A5 ve A7'yi içeren yeni 2017 Samsung Galaxy A serisinde de kullanmayı planlıyor.

Muhtemelen Samsung, açıklamasında pillerde sorun olmadığını söyleyecek. Dün gelen bilgilerde ise Note 7’deki sorunun pilden kaynaklanmadığı ve elektronik donanım tasarım problemi olduğu iddia edilmişti.

Samsung, yeni model telefonlarını tanıttı