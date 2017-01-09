Galaxy A5, Nougat güncellemesini alacak mı?

Galaxy A5 için Android 7.0 Nougat güncellemesinin gelip gelmeyeceği uzun bir süredir merak ediliyor.

Galaxy A5, Nougat güncellemesini alacak mı?
Eklenme: 09 Ocak 2017, 14:42
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Samsung'un büyük beğeni toplayan Galaxy A5 (2016) modelinin Android 7.0 Nougat güncellemesini alıp almayacağı uzun bir süredir konuşuluyordu. Daha amiral gemisi Galaxy S7 modeline bile henüz Android 7.0'ı sunamayan Samsung'un, Galaxy A5 için güncellemeyi es geçeceği gündeme gelmişti. Bugün gelen sızıntılar ise güncellemenin geleceği yönünde.

Samsung Galaxy A5 (2016) modelinin son Geekbench raporlarında telefonun Android 7.0 Nougat ile çalıştığı ortaya çıktı. Ancak bu Galaxy A5 için Android 7.0 güncellemesinin yakında geleceği anlamına gelmiyor. Bildiğiniz gibi güncellemeler artık test kullanıcılarına sunuluyor ve bu test süreçleri sonucunda hata oranı minimuma indirilerek final sürümü son kullanıcıya sunuluyor.

Samsung Galaxy A5

Yine de Samsung'un, Galaxy A5 için Android 7.0 güncellemesini test etmesi sevindirici bir haber. Bu haberden sonra ortaya çıkan söylentilere göre bu güncellemenin yıl ortasında gelecek. Bakalım Samsung, güncelleme konusunda bu yıl elini çabuk tutabilecek mi?

 

(Teknolojioku)

 
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