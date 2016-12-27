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Galaxy A5 gün yüzüne çıktı

Samsung'un bu yıl en çok beğenilen modelleri arasında yer alan Galaxy A5'in yeni model gün yüzüne çıktı. 5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek CES 2017 Fuarı'nda tanıtılması beklenen yeni A serisinin tanıtım görselleri sızdırıldı. İşte Galaxy A5 (2017)'nin tasarımı ve teknik detayları.

Galaxy A5 gün yüzüne çıktı
Eklenme: 27 Aralık 2016, 09:41
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Samsung'un 2016 yılı için yüz akı olarak görülen akıllı telefon modellerinden Galaxy A (2016) serisinin yeni tasarımının sızıntı görüntüleri ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2017 Fuarı'nda tanıtılması beklenen Samsung Galaxy A5 (2017), bu yılın da gözde telefonlarından olacak gibi görünüyor.


Slash Leaks'de yayınlanan fotoğraflara göre yeni A serisinin pembe, siyah, mavi ve altın olmak üzere 4 farklı renkle piyasa girişi yapacağı görülüyor. Ayrıca bu yılki köşeli hatlara nazaran daha telefonun daha kavisli yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle siyah olan modelin ön yüzü, Galaxy S7'ye fazlasıyla benziyor.

Galaxy A5 (2017)'nin şu teknik özelliklere sahip olması bekleniyor:

  • Ekran: 5.2-inç Full HD (1080p)
  • Boyutlar: 145 x 71 x 7.8 mm
  • İşlemci: Exynos 7880 Octa (8x1.9GHz Cortex-A53)
  • Kamera: 16MP arka / 16MP ön
  • Bellek: 3GB RAM
  • Hafıza: 32GB
  • Batarya: 3000 mAh

Yeni A serisinin selefine göre teknik anlamda iyileştirildiği göze çarpıyor. Örneğin 16GB olan dahili hafıza 32GB'a, 2GB olan RAM 3GB'a çıkartılmış. Ayrıca 1.6GHz sekiz çekirdekli Exynos 7580 işlemcinin yerine daha performanslı 1.9GHz Exynos 7880 işlemcinin kullanıldığını görüyoruz. Galaxy A5 (2017)'nin büyük ihtimalle Android 7.0 Nougat işlemciyle piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.

 
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