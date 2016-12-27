Galaxy A5 gün yüzüne çıktı

Samsung'un 2016 yılı için yüz akı olarak görülen akıllı telefon modellerinden Galaxy A (2016) serisinin yeni tasarımının sızıntı görüntüleri ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2017 Fuarı'nda tanıtılması beklenen Samsung Galaxy A5 (2017), bu yılın da gözde telefonlarından olacak gibi görünüyor.







Slash Leaks'de yayınlanan fotoğraflara göre yeni A serisinin pembe, siyah, mavi ve altın olmak üzere 4 farklı renkle piyasa girişi yapacağı görülüyor. Ayrıca bu yılki köşeli hatlara nazaran daha telefonun daha kavisli yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle siyah olan modelin ön yüzü, Galaxy S7'ye fazlasıyla benziyor.



Galaxy A5 (2017)'nin şu teknik özelliklere sahip olması bekleniyor:





Ekran : 5.2-inç Full HD (1080p)

: 5.2-inç Full HD (1080p) Boyutlar : 145 x 71 x 7.8 mm

: 145 x 71 x 7.8 mm İşlemci : Exynos 7880 Octa (8x1.9GHz Cortex-A53)

: Exynos 7880 Octa (8x1.9GHz Cortex-A53) Kamera : 16MP arka / 16MP ön

: 16MP arka / 16MP ön Bellek : 3GB RAM

: 3GB RAM Hafıza : 32GB

: 32GB Batarya: 3000 mAh

Yeni A serisinin selefine göre teknik anlamda iyileştirildiği göze çarpıyor. Örneğin 16GB olan dahili hafıza 32GB'a, 2GB olan RAM 3GB'a çıkartılmış. Ayrıca 1.6GHz sekiz çekirdekli Exynos 7580 işlemcinin yerine daha performanslı 1.9GHz Exynos 7880 işlemcinin kullanıldığını görüyoruz. Galaxy A5 (2017)'nin büyük ihtimalle Android 7.0 Nougat işlemciyle piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor.