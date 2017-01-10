Galaxy A serisi için Nougat güncellemesi yayınlayacak

Samsung uzun yıllardır güncelleme politikası gereği orta seviye telefonlara birden fazla güncelleme yayınlamayı tercih etmiyor. Fakat son zamanlarda bu politikasını değiştirme yönünde adımlar attığı görülen telefon üreticisi, orta seviye telefonları kullanan müşterilerini memnun edecek bir gelişme ile gündeme geldi.
Samsung'a en yakın haber sitelerinden SamMobile yayınladığı haberinde Samsung'un orta seviyedeki Galaxy A (2016) serisinin Android 7.0 Nougat güncellemesi alacağını duyuruldu. Güncellemenin yayınlanacağı tarih konusunda henüz tam bir bilgi verilmezken, söz konusu güncelleme ile telefonlara ikinci büyük güncellemeyi yayınlamış olacak. Geçtiğimiz günlerde Note serisi içinde bir güncelleme geleceği açıklanmıştı.
Şu an için Galaxy A serisinin bir altında yer alan Galaxy J (2016) serisi içinde Android 7.0 Nougat güncellemesinin dağıtılıp dağıtılmayacağına ilişkin bir bilgi yok. Bunun yanında Galaxy A (2015) ve Galaxy J (2015) Samsung'un güncelleme takviminde yer almıyor.
(Yeni Şafak)