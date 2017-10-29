Galatasaraylıları çıldırtan pozisyon

Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maçta 33. dakikada tartışmalara yol açan bir pozisyon yaşandı.

Mücadelenin 33. dakikasında Galatasaray'da Fernando topla buluştu. Fernando, rakibini geçmek isterken, Bero'nun müdahalesiyle yerde kaldı.

Hakem faul düdüğünü çaldı ancak bu pozisyonda Bero'ya bir sart kart çıkarmadı. Sarı-kırmızılı oyuncular bu pozisyonda bir kart bekledi.

Pozisyonda sakatlanan Fernando, saha içindeki tedavisinin ardından oyuna devam etti.

Bero'nun Fernando'ya müdahalesi sosyal medyada da tartışılırken, sarı-kırmızılı taraftarlar, pozisyonun kırmızı kart olduğunu iddia ettiler.

TOROĞLU VE DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI

Maçın devre arasında Erman Toroğlu pozisyon için "Kırmızı kart" yorumununda bulundu.

Rıdvan Dilmen, Fernando ile Bero ise bu pozisyon için "Bero'nun Fernando'ya yaptığı faul en az sarı kart. Gelişi bile sarı kart." ifadelerini kullandı.