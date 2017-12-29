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Galatasaraylılara büyük sürpriz! Geri dönüyor...

Galatasaray'da yapılacak olağanüstü seçimli kongre öncesi Abdurrahim Albayrak sürprizi yaşanıyor.

29 Aralık 2017 Cuma 14:04
Galatasaraylılara büyük sürpriz! Geri dönüyor...

Bu akşam listelerin resmen açıklanması öncesi Galatasaray'da büyük bir sürpriz gerçekleşti. Erken seçim kararı alan ve yönetimini yenileyen Dursun Özbek'in, eski yöneticilerden Abdurrahim Albayrak ile anlaştığı ve Özbek'in yönetiminde yer alacağı ifade edildi.

Geçmişte elde edilen başarılarda oynadığı etkin rolle büyük pay sahibi olan Abdürrahim Albayrak'ı listesine eklemek isteyen başkan Özbek, tecrübeli yöneticiyi de yönetim kuruluna aldı.

Geçtiğimiz günlerde "Hiçbir adayın listesinde yokum" açıklamasını yapan Albayrak'la sürpriz bir görüşme gerçekleştiren Dursun Özbek'in, "Mayıs 2018 bizim için çok önemli, güçlü bir takım ve yönetim oluşturmak istiyorum. Bu yüzden yeni yönetimimde sen de olmalısın. Sen olmazsan olmaz" dediği öğrenildi.

Her fırsatta Galatasaray sevgisini gösteren Abdürrahim Albayrak'ın Özbek'in bu sözlerinden sonra hayır diyemediği ve yeni yönetimde olmayı kabul ettiği öğrenildi.

Dursun Özbek'in listesinde şu isimler yer alıyor:

Abdurrahim Albayrak

Özkan Olcay

Nasuhi Sezgin

Ali Yüce

Mehmet Dedeoğlu

Osman Kocaman

Cevat Genç

Ahmet Cebeci

Selim Sefada

Ural Aküzüm

İsmail Sarıkaya

Mehmet Onur Tan

Ozan Oral

Can Topsakal

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 14:04
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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