Galatasaraylılar Gomis'i karıştırdı!
Batefimbi Gomis'i havaalanında karşılamaya giden sarı-kırmızılı taraftarların başka bir siyahi vatandaşı Fransız golcü sanması ortaya ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu.29 Haziran 2017 Perşembe 10:18
Galatasaray Kulübü'nün transfer görüşmelerine başladığı Senegal asıllı Fransız futbolcu Gomis'i havaalanında karşılamak için bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar ilginç bir harekete imza attı.
Bafetimbi Gomis'in çıkış yapacağı kapıda bekleyen coşkulu grup, siyahi oyuncuya benzettikleri birini Gomis sanarak tezahüratlarda bulundu.
Kısa sürede tezahüratlarda bulundukları kişinin Gomis olmadığını anlayan taraftarların görüntüsü sosyal medyada büyük etkileşim aldı.