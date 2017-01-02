Galatasaraylı yıldızdan 'Reina' itirafı!

Galatasaray Odeabank'ın basketbol oyuncusu Austin Daye, Beşiktaş'ta Reina'ya yapılan terör saldırısından son anda kurtulduğunu açıkladı.

Galatasaraylı yıldızdan 'Reina' itirafı!
Eklenme: 02 Ocak 2017, 09:05
Bu haber 642 kez okundu

Galatasaray Odeabank'ın yıldız basketbol oyuncusu Austin Daye, Reina'ya yapılan terör saldırısını sosyal medyadan kınarken mekana son anda gitmekten vazgeçtiğini açıkladı.
 
Daye, "Dün gece Reina'da restoranda ve gece kulübünde yaşananlara hala inanamıyorum. Rezervasyonum vardı ve son dakikada iptal etmiştim. Tanrı'ya şükrediyorum ve 2017'de daha iyi, barış içinde bir dünya için dua ediyorum. Bunu yapan teröristler insan değil, cani. Dualarım bu harika şehirdeki insanlar ve saldırıda zarar gören herkesle birlikte" ifadelerini kullandı.


 

 
EtiketlerBasketbol HaberleriBasketbol
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.