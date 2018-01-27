Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Galatasaraylı yıldız kampı terk etti! Sebebi...

Premier Lig'den teklifler alan Ndiaye, G.Saray'ın Osmanlıspor maçı öncesi yaptığı kamptan gece geç saatlerde ayrıldı.

27 Ocak 2018 Cumartesi 09:42
Galatasaraylı yıldız kampı terk etti! Sebebi...

Galatasaray'da gece yarısı beklenmedik Badou Ndiaye gelişmesi yaşandı. İngiliz kulübü Stoke City, sezon başında Galatasaray'a kaptırdığı Badou Ndiaye için tekrar devreye girdi. 

Oyuncunun menajeri William'a yetkiyi veren Stoke cephesi, 16 milyon Euro'luk yazılı resmi teklifi sarı kırmızılı kulübe iletti. 19 Ocak'ta yaşanan bu gelişmeyi o zamanki başkan Dursun Özbek, "20 milyon Euro isteriz" diyerek geri çevirmişti. Ancak transferden vazgeçmeyen İngilizler, yönetim değişince tekrar Galatasaray'ın kapısını çaldı. 

Kulübü boş kasa ile devralan yeni başkan Mustafa Cengiz, teklife olumlu yaklaşsa da son sözü teknik direktör Fatih Terim'e bıraktı. Terim ise, "Ndiaye önemli bir oyuncu. Onu gönderirsek, transfer için kalan kısa sürede yerini doldurmak mümkün değil" diyerek transfere onay vermedi. 

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Ne var ki Osmanlıspor karşılaşması için kampa giren Ndiaye'nin gece yarısı Florya Tesisleri'nden ayrılması kafaları karıştırdı. Söz konusu hamle için "Badou, Stoke City'ye gidiyor" yorumları yapıldı. Kulüpten bugün konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 09:42
  1. Galatasaray Haberleri
  2. Galatasaray
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanılığı seçimini kazandığımda...
    1. Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanılığı..
    2. Tokat’ta cep telefonuna gelen linke..
    3. Ortodoks kilisesinden, Mehmetçiğe Türk..
    4. Papua Yeni Gine'de 6.3 büyüklüğünde..
    5. 'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü..
    6. Reza Zarrab'ın yeni adresi ortaya çıktı
    7. Rıza Sarraf’ın yeni adresi ortaya çıktı
    8. Ankara'da eylem planlayan DHKP-C'nin..
    9. Uyuşturucu satıcısı çeyiz sandığından..
    10. TSK'dan son dakika Afrin açıklaması!..
    11. Ne yaptıysa başaramadı, bir türlü..
    12. MİT sahaya indi! Av başladı
    13. Konyaspor'dan Stefano Napoleoni atağı
    14. Almanya'da terör örgütü yandaşlarına..
    15. Cenk Tosun'a Fenerbahçe'yi sordu!..
    16. Benzinde 6 liralık rekor!
    17. NASA, Jüpiter’in yeni fotoğraflarını..
    18. Talel'in gözaltındaki ilk fotoğrafı!
    19. Mistura duyurdu: Tüm adımlar..
    20. Gözaltındaki prensten bomba itiraf:..
    ABD icat etti, şimdi PKK Afrin'de kullanıyor
    ABD icat etti, şimdi PKK Afrin'de kullanıyor
    PKK'nın korkulu rüyası olacak! TSK'ya teslim edildi
    PKK'nın korkulu rüyası olacak! TSK'ya teslim edildi
    'Esir alınan Türk askerleri' yalanı ortaya çıktı! Yine ellerinde patladı
    'Esir alınan Türk askerleri' yalanı ortaya çıktı! Yine ellerinde patladı
    Rusya'dan Türkiye'ye 'helikopter' sevkiyatı
    Rusya'dan Türkiye'ye 'helikopter' sevkiyatı
    Macaristan Başbakanı'nın büyük korkusu: İstemiyoruz
    Macaristan Başbakanı'nın büyük korkusu: İstemiyoruz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Soros'tan tehdit gibi açıklama: Günleri sayılı
    Soros'tan tehdit gibi açıklama: Günleri sayılı
    170 ödülü olan komando geri döndü
    170 ödülü olan komando geri döndü