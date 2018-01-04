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Galatasaraylı yıldız İstanbul'dan ayrıldı!

Galatasaray'da Fatih Terim'in geldikten sonra idmanlarda performansını görmek istediği Nigel de Jong, transfer için Türkiye'den ayrıldı.

04 Ocak 2018 Perşembe 10:22
Galatasaraylı yıldız İstanbul'dan ayrıldı!

Nigel de Jong transfer için gitti! Ligin ikinci yarısına Fatih Terim'le hazırlanan Galatasaray'da takımda kalacak ve gidecek isimler netleşiyor.

Geçtiğimiz sezon transferin son gününde iki yıllık sözleşme imzalanan ancak Igor Tudor'un isteği ile kadro dışı bırakılan Nigel de Jong'un da...

DE JONG, TÜRKİYE'DEN AYRILDI! ALMANYA...

Igor Tudor'un bu sezon 1 dakika bile oynatmadığı Hollandalı futbolcu, bavullarını toplayarak Türkiye'den ayrıldı!

De Jong'un Almanya'ya giderek kendisine teklifte bulunan kulüplerden biriyle masaya oturacağı, anlaşma sağlaması halinde ise sözleşmesini feshederek takımdan ayrılacağı öğrenildi.

TERİM'İN DAVRANIŞI, İNADINI KIRDI!

Fatih Terim'in sezonun ikinci yarısında kadrosunda düşünmediği ancak takımla birlikte antrenmanlara alarak jest yaptığı De Jong'ın, tecrübeli teknik adamın bu samimi yaklaşımı sonrasında 'ayrılmama' inadından vazgeçtiği belirtildi.

MENAJERİNİ ARADI VE...

Terim'in kendisine karşı kartlarını açık oynamasından son derece memnun olan Hollandalı yıldız, geçtiğimiz hafta menajerini arayarak "Teklifleri değerlendirelim. Galatasaray'dan ayrılıyoruz" dedi.

1 MİLYON 250 BİN EURO'YU ALDI

2,5 milyon Euro'luk ücretini almadan hiçbir yere gitmeyeceğinin restini çeken De Jong, Tudor'un da isteği ile kadro dışı bırakılıp altyapıya yollandı.

Yarım sezonluk ücreti olan 1 milyon 250 bin Euro'yu cebine koyan deneyimli oyuncunun, geriye kalan 1 milyon 250 bin Euro'nun bir kısmı için Galatasaray'la masaya oturacağı ve anlaşma sağlanması durumunda ise yollarını ayrılacağı öğrenildi.

Bu durumda Cimbom, yabancı kontenjanı bakımından da rahatlamış olacak.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 10:22
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