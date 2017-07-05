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Galatasaraylı taraftarlar Sneijder'i coşkuyla karşıladı

Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Havaalanı’nda coşkuyla karşılandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Sneijder'e 'Gitme' diye tezahüratlarda bulundu.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 02:25
Galatasaraylı taraftarlar Sneijder'i coşkuyla karşıladı

Galatasaray’ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, Atatürk Havaalanı’nda coşkuyla karşılandı. Sarı-kırmızılı taraftarlar Sneijder'e 'Gitme' diye tezahüratlarda bulundu.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını Slovakya’da sürdürürken, İstanbul’daki sezon açılışına izinli olduğundan dolayı katılmayan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder’in takımda ayrılacağı iddia edilmişti. Geçtiğimiz Başkan Dursun Özbek’in Sneijder’in durumu ile ilgili yaptığı açıklamada, Hollandalı futbolcunun Salı günü İstanbul’a geleceği, kendisiyle toplantı yaptıktan sonra kesinlik kazanacağını söylemişti.

Sneijder, bu gece menajeri Guido Albers ile Havaalanı’ndan Türkiye’ye girişi yaptı. Hiçbir açıklamada bulunan yıldız futbolcuyu, çok sayı sarı-kırmızılı taraftar karşılaştı. Taraftarlar, Sneijder’e gitmemesi yönünde tezahüratlarda bulundu.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 02:25
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