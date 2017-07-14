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Galatasaraylı taraftardan sosyal medyayı sallayan tweet

Galatasaraylı bir taraftarın, takımının Östersunds'a 2-0 mağlup olmasının ardından yaptığı ironik paylaşım, sosyal medyada büyük etkileşim aldı.

14 Temmuz 2017 Cuma 11:10
Galatasaraylı taraftardan sosyal medyayı sallayan tweet

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Östersunds'a 2-0 mağlup olması ve tur şansını zor sokması sarı-kırmızılı taraftarlara büyük üzüntü yaşattı.

Zayıf rakibine boyun eğen Galatasaray sosyal medyada gecenin konusu olurken, bir taraftarın takımının aldığı mağlubiyetle ilgili yaptığı ironik eleştiri büyük ilgi gördü.

İşte Galatasaraylı taraftarın sosyal medyada ses getiren o paylaşımı;

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 11:10
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