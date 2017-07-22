Galatasaraylı Sinan Gümüş'e 18 Milyon Tl'lik teklif!

Tudor'la anlaşamayan ve takımdan ayrılmak istediğini belirten Sinan Gümüş, menajerine takım bulması için talimat vermişti. Bunun üzerine ilk olarak Portekiz ekibi Benfica'nın genç futbolcuyu istediği iddia edilmişti.



Ancak resmi teklifin başka bir takımdan geldiği ortaya çıktı. Serie A takımlarından Sampdoria'nın, Sinan Gümüş için Galatasaray'a 4.5 milyon Euro'luk teklifte bulunduğu öğrenildi.



Kaynak: beINSPORTS