Galatasaraylı oyuncular Florya'ya gelmedi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda şok bir şekilde elenmesinin ardından ağır protestolara maruz kalan sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitmedi.



Takım otobüsüne binmeyen oyuncular, kendi özel araçları ile stattan ayrıldı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde toplanan taraftarlar da olaysız bir şekilde tesislerden ayrıldı.