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Galatasaraylı oyuncular Florya'ya gelmedi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda şok bir şekilde elenmesinin ardından ağır protestolara maruz kalan sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitmedi.

21 Temmuz 2017 Cuma 01:40
Galatasaraylı oyuncular Florya'ya gelmedi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda şok bir şekilde elenmesinin ardından ağır protestolara maruz kalan sarı-kırmızılı takım, Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gitmedi.

Takım otobüsüne binmeyen oyuncular, kendi özel araçları ile stattan ayrıldı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde toplanan taraftarlar da olaysız bir şekilde tesislerden ayrıldı.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 01:40
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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