Galatasaraylı Chedjou'ya şok ceza!

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Tuzlaspor maçında rakibine yaptığı hareket nedeniyle PFDK, Galatasaraylı futbolcu Chedjou'ya 3 maç men cezası verdi.

PFDK'dan yapılan açıklama şöyle;

Galatasaray A.Ş'nin, 28.12.2016 tarihinde oynanan Tuzlaspor-Galatasaray A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada, Galatasaray A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle12.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada,Galatasaray A.Ş. sporcusu Aurelien Chedjou'nun rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 13.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

CHEDJOU'YA TARİHİ CEZA GELİYOR

Tuzlaspor maçındaki hareketi sebebiyle oyundan atılan Chedjou'ya kulüpten de ciddi bir ceza gelecek. Sarı kırmızılı kulübün Kamerunlu futbolcuya maç başı üzerinden 250 bin euro para cezası keseceği aktarıldı. Kulüp tarihinin en ağır cezası olarak görülen bu gelişmenin oyuncunun sözleşmesinin feshine koz olarak kullanılacağı ifade edildi.