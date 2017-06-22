Galatasaray'la görüşmek için İstanbul'a geliyor!

Galatasaray'ın anlaştığı Brezilyalı stoper Maicon, yarın İstanbul'a geliyor.



Yeni sezonda iddialı bir ekip kurmak için kolları sıvayan Başkan Dursun Özbek ve transfer komitesi aradıkları stoperi Brezilya'da buldu.



Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in "Galatasaray uçakları İstanbul'a inecek" sözlerinin ardından gözlerin çevrildiği Sarı Kırmızılılarda, transfere en yakın isim Maicon oldu. Brezilya'nın Sao Paulo takımında forma giyen oyuncu, İstanbul'a gelmek için yola çıktı.



28 yaşındaki oyuncu ile son kez masaya oturacak Galatasaray, son rötoşların ardından Maicon ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Kaynak:beINSPORTS