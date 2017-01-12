Galatasaray'la anlaşma imzaladı

Garry Rodrigues'in açıklamaları

"Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Böyle büyük bir camiaya geldiğim için çok mutlyum. Burada en iyi olmak için mücadele vereceğim. Takımdaki durumu biliyorum, Konyaspor maçında oynamaya hazırım ancak 21 gündür fiziksel antreman yapmıyorum. Bu hocamın vereceği bir karar. 11’de mi olacağım, sonradan mı oyuna girerim bilmiyorum. Önemli olan ne zaman oynarsam oynayayım takımıma en iyi hizmeti verebilmek. Daha önce burada oynamış olan arkadaşlarım Türkiye Ligi'nin fiziksel bir lig olduğunu söyledi. Ben de buna hazır olacağım."

"Çok mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çok önemli ve büyük bir kulüp için ter dökeceğim. En iyi olmak için mücadele vereceğim. Çok mutluyum. Takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Dün ilk idmanıma çıktım ve takım içerisindeki atmosfer çok iyi. Çok kaliteli oyuncular var. Bu benim için çok önemli."

"Sol kanat favori bölgem, iki kanatta da oynayabilirim. Kendimi seviye atlamış gibi görüyorum. Her iki kanattta da oynayabiliyorum. Daha önce şampiyonluk mücadelesi veren bir takımda oynadım. Levski Sofya'da son maçta şampiyonluğu kaçırdık."

Levent Nazifoğlu'ndan transfer açıklaması

Rodrigues'in imza töreninde transfer ile ilgili olarak bilgi veren Galatasaray Sportif AŞ Yöneticisi Levent Nazifoğlu şunları söyledi:

"Ahmet Çalık'tan sonra da transfer defteri kapanmayacak. Ahmet Çalık için 1-2 saat sonra KAP açıklamasını yapacağız. Pozisyon söylemeyeyim ama bir oyuncu daha alacağız"

"Podolski giderse forvet alacağız ama gitmezse alternatiflere bakacağız. Sadece transfer yapmak için oyuncu almayacağız."

"Riekerink bu takımın antrenörüdür. Herhalde benim kadar da teknik direktörüne sahip çıkan yönetici yoktur. Sözlerimi farklı yansıtıyorsunuz. Hepiniz buradasınız, söyleyin ne dediğimi?"

Garry Rodrigues'in maaliyeti

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Garry Mendes Rodrigues ve kulübü PAOK ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 3 milyon 500 bin avro tutarında bonservis bedeli ödenecektir. Ayrıca, oyuncunun bir sonraki transferinden elde edilecek gelirin yüzde 20'si de PAOK Kulübüne ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2016-2017 futbol sezonundan başlamak üzere 4,5 futbol sezonu için anlaşılmıştır." denildi.

Rodrigues'in sarı-kırmızılı kulüpten 2016-2017 sezonunun kalan bölümü için 675 bin euro, geri kalan 4 sezonun her biri için de 1 milyon 350 bin euro ücret alacağı bildirildi.

26 yaşındaki futbolcunun, oynadığı Spor Toto Süper Lig ve UEFA maçlarında alınacak her puan için 4 bin euro prim alacağı aktarıldı. Primlerin, futbolcunun ilk 11'de oynadığı müsabakalar için yüzde 100'ü, sonradan oyuna girdiği müsabakalar için yüzde 50'si ve 18 kişilik kadroda olup oyuna girmediği müsabakalar için ise yüzde 25'i oranında ödeneceği kaydedildi.