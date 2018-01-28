Galatasaray'ın yıldızına şok protesto! Taraftarlar...

Galatasaray’ın sol beki Iasmin Latovlevici, Osmanlıspor maçında performansı nedeniyle zaman zaman taraftarlar tarafından ıslıklandı.

Galatasaray-Osmanlıspor maçında sarı-kırmızılıların sol beki Iasmin Latovlevici, sarı-kırmızılı taraftarlardan tarafından ıslıklı protestoya maruz kaldı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Rumen futbolcu, verdiği hatalı paslar ve ikili mücadelelerde topu kaptırmasının ardından ıslıklandı. Latovlevici, müsabakada 90 dakika forma giydi.