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Galatasaray'ın yıldızı Mariano'dan flaş şampiyonluk açıklaması

Galatasaray'ın sezon başında Sevilla'dan kadrosuna kattığı Mariano, ülkesinde yayım yapan UOL Esporte'ye verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

29 Ocak 2018 Pazartesi 14:11
Galatasaray'ın yıldızı Mariano'dan flaş şampiyonluk açıklaması

Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Türk futbolu ve taraftarlardan övgüyle söz ederken Sarı Kırmızılı ekibin şampiyonluk şansıyla ilgili bir soruya da iddialı bir cevap verdi.

Yıldız futbolcu bu yıl şampiyon olacaklarından emin olduklarını söylerken "Taraftarlarımız çok istekli ve bizi çok destekliyor. Bu yüzden şampiyonluk konusunda hiçbir şüphem yok." ifadelerini kullandı.

Kariyerinin kalan bölümünde mutlaka Brezilya'ya döneceğini de söyleyen Mariano, ülkesinin Dünya Kupası kadrosunda yer alabilme ümidinin de yüksek olduğunu kaydetti.

Galatasaray'ın dünya çapında tanınan bir kulüp olduğunu belirten 31 yaşındaki sağ bek, Türk futbolunun Avrupa ve dünyada çok büyük saygı gördüğünü ve Süper Lig'deki rekabetin çok yüksek olduğunu da sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 14:11
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