Galatasaray'ın yıldız futbolcusuna İngiltere'den rekor teklif

Galatasaray'ın sezon başında Osmanlı’dan bonuslarla birlikte 9 milyon euroya transfer ettiği Badou Ndiaye için İngiliz ekibi Stoke City iki katını teklif etti.

Sky Sports’un haberine göre; Premier Lig’de yoluna şu an teknik direktörsüz devam etse de Stoke City’nin, izleme komitesine güvenerek Ndiaye’yi koparmak için 18 milyon euroyu gözden çıkardı.

Fransız basını ise 20 milyon euro verildiğini yazdı.