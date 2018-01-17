Galatasaray'ın yeni yıldızını duyurdular!Geliyor...

Radio Bandeirantes'in haberine göre sarı kırmızılı ekip Tavares için kulübü Sao Paulo'ya 1.5 milyon euro teklif etti. Fakat bu teklifi yeterli bulmayan Brezilya ekibinin CEO'su Rai Galatasaray'dan 4 milyon euro talep etti.

Sao Paulo, 21 yaşındaki oyuncunun bonservisinin %50'lik kısmına sahip.

Rotasyonda Reinaldo ve Edimar'ın arkasında bulunan Tavares'in ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.