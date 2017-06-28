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Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'da!

Galatasaray’ın yeni transferi Bafetimbi Gomis, İstanbul’a geldi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 17:02
Galatasaray'ın yeni yıldızı İstanbul'da!

Sarı-kırmızılı takımın geçtiğimiz gün transfer görüşmelerine başlandığını duyurduğu Fransız futbolcu Gomis, İstanbul’a geldi. 16.30 sularında Atatürk Havalimanı’na inen 31 yaşındaki forveti kalabalık bir taraftar grubu sevgi gösterileriyle karşıladı. Taraftarların yoğun ilgisi karşısında ilerlemekte zorlanan Gomis, güvenlik önlemleri altında havalimanından ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon Marsilya’da görev alan yıldız oyuncu sezonu 20 gol, 3 asistlik performansla tamamlamıştı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 17:02
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  2. Galatasaray
  3. Atatürk
  4. Atatürk Havalimanı
  5. Galata
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