İtalyan basını Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı
İtalya'nın ünlü spor gazetecisi Tancredi Palmeri, Galatasaray'ın Juventus'ta oynayan Asamoah transferini bitirdiğini duyurdu.17 Ağustos 2017 Perşembe 18:33
Juventus'tan Kwadwo Asamoah'ı transfer etmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın oyuncunun ardından kulübüyle de anlaşmaya vardığı belirtildi. İtalya'nın ünlü gazetecilerinden Tancredi Palmeri, Twitter'dan kendisine Asamoah transferini soran bir kullanıcıya; "Bildiğim kadarıyla Galatasaray, 4 milyon euro karşılığında Asamoah'ı kadrosuna kattı" cevabını verdi.
28 yaşındaki Asamoah'ın yıllık 3 milyon euro karşılığında 4 yıllık sözleşme imzalayacağı da gelen bilgiler arasında.