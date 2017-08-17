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İtalyan basını Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı

İtalya'nın ünlü spor gazetecisi Tancredi Palmeri, Galatasaray'ın Juventus'ta oynayan Asamoah transferini bitirdiğini duyurdu.

17 Ağustos 2017 Perşembe 18:33
İtalyan basını Galatasaray'ın yeni transferini açıkladı

Juventus'tan Kwadwo Asamoah'ı transfer etmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın oyuncunun ardından kulübüyle de anlaşmaya vardığı belirtildi. İtalya'nın ünlü gazetecilerinden Tancredi Palmeri, Twitter'dan kendisine Asamoah transferini soran bir kullanıcıya; "Bildiğim kadarıyla Galatasaray, 4 milyon euro karşılığında Asamoah'ı kadrosuna kattı" cevabını verdi.

28 yaşındaki Asamoah'ın yıllık 3 milyon euro karşılığında 4 yıllık sözleşme imzalayacağı da gelen bilgiler arasında.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 18:33
  1. Kwadwo Asamoah
  2. Juventus
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