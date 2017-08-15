Galatasaray'ın yeni transferinden kötü haber! Sakat çıktı

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'u 4-1 yendiği maçın ardından sportif direktör Cenk Ergün açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Feghouli'nin milli maç arasında kadar oynamasının zor olduğunu ve ufak bir sakatlığının bulunduğunu söyledi.

Cenk Ergün konuyla ilgili ''Feghouli, West Ham kampından ufak bir sakatlıkla geldi, milli takım arasına kadar oynayamayacak gibi gözüküyor'' ifadelerini kullandı.