Galatasaray'ın yeni transferinden kötü haber! Sakat çıktı
Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Feghouli'nin ufak bir sakatlığının olduğunu söyledi.15 Ağustos 2017 Salı 10:01
Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor'u 4-1 yendiği maçın ardından sportif direktör Cenk Ergün açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, Feghouli'nin milli maç arasında kadar oynamasının zor olduğunu ve ufak bir sakatlığının bulunduğunu söyledi.
Cenk Ergün konuyla ilgili ''Feghouli, West Ham kampından ufak bir sakatlıkla geldi, milli takım arasına kadar oynayamayacak gibi gözüküyor'' ifadelerini kullandı.