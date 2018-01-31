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Galatasaray'ın yeni transferi Nagatomo İstanbul'da

Galatasaray'ın görüştüğü Inter'li oyuncu Yuto Nagatomo İstanbul'a geldi.

31 Ocak 2018 Çarşamba 12:04
Galatasaray'ın yeni transferi Nagatomo İstanbul'da

Devre arası transfer döneminde sessiz kalan Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirmek üzere. Sarı-kırmızılı kulüp İtalya'nın Inter ekibinden Yuto Nagatomo ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı.

Japon oyuncunun uçağı 11.30 sularında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

İstanbul'a gelen önce sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından sözleşme imzalaması bekleniyor.

Nagatomo'dan Inter'e veda mesajı

Galatasaray'ın 31 yaşındaki yeni sol beki, twitter hesabından 7 yıl formasını giydiği Inter'e veda mesajı yayınladı.

Haber Tarihi: 31 Ocak 2018 Çarşamba 12:04
  1. Yuto Nagatomo
  2. Galatasaray
  3. Yuto Nagatomo istanbul'da
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