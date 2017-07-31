Galatasaray'ın yeni transferi Mariano: Igor Tudor'la ilgili fazla bir bilgim yok

Mariano'nun açıklamaları şöyle:

Süper Lig'in ilk maçına kadar hazır hale gelmek istiyoruz. Oynadığım diğer takımlarda olduğu gibi kupalar kazanmak istiyorum.

Avrupa'da oynamak isterdim. Ancak olmadı. Bundan sonra lig ve kupaya odaklanacağız. Bu sene şampiyon olup, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istiyorum.

Kısa bir süre önce geldim. Ama Muslera, Maicon ve Mert bana çok yardımcı oluyor. Adapte olup, formayı en iyi şekilde taşımak için çalışıyorum.

'Feghouli gelirse çok faydalı olur'

Feghouli'nin çok iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Kendisini İspanya'dan tanıyorum. Kameraların önünde utangacım. O yüzden böyle durgun görünüyorum. Arkadaşlarımla birlikteyken çok eğleniyorum.

'Sabri'yi tanımıyorum ama duydum'

Sabri Sarıoğlu'nun ismini duydum ama çok fazla tanımıyorum. İspanya'dayken Türkiye Ligi'ni takip etme şansım olmuyordu. Ben de Galatasaray takımına yardımcı olmak için buradayım. Bu düşüncede hareket ediyorum.

İtalya ve İspanya'dan teklifler vardı. Galatasaray'dan teklif gelince, 2. kez bile düşünmedim. Diğer bütün teklifler dışarıda kalmıştı. Hemen Galatasaray'ın teklifini kabul ettim.

'Her hocada biraz vardır...'

Her hocada biraz bir çılgınlık vardı. Sampaoli bana çok katkı yaptı. Bende ki yeri ayrıdır. Tudor'la ilgili çok fazla bir bilgim yok. 2 haftadır birlikteyiz. Zamanla kendisini daha iyi tanıyacağım.